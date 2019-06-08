Понад 70 присадибних ділянок досі підтоплені у Херсонській області
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. У Херсонській області, станом на 7 годину, підтоплень житлових будинків немає, залишаються підтопленими 73 присадибні ділянки. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС.
"Станом на 7 годину підтоплень житлових будинків немає, залишаються підтопленими 73 присадибні ділянки. Для відкачування води залучено 7 од. техніки та 25 осіб: з них від ДСНС 2 од. техніки та 6 осіб особового складу. Протягом доби відкачано 4 тис. 200 куб. м води (всього – 6 тис. 300 куб. м)", - йдеться у повідомленні.
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У ДСНС відзначили, що наразі опадів не спостерігається, рівень води поступово спадає.
Нагадаємо, 6 червня внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення 150 дворогосподарств у с. Нова Маячка Олешківського району.