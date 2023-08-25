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Более 70% объектов ЖКХ подготовлено к отопительному сезону - Кубраков

Более 70% объектов ЖКХ подготовлено к отопительному сезону - Кубраков

Киев • УНН

 • 483219 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. По состоянию на 15 августа более 70% объектов ЖКХ подготовлено к отопительному сезону. До 1 октября ожидается 100% готовность. Об этом сообщил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, которого цитирует министерство восстановления, передает УНН.

Детали

Сообщается, что во время проведения штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду 2023/24 года представители НЭК "Укрэнерго" - NPC Ukrenergo, ПАО «Центрэнерго», ЧАО "ДТЭК", ЧАО Укргидроэнерго, начальники Сумской, Запорожской и Черниговской областных военных администраций обсудили ход подготовки жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону, восстановление объектов электрической и тепловой генерации и защиту критической инфраструктуры.

Цитата

“Двигаемся в соответствии с графиком подготовки к отопительному сезону. По состоянию на 15 августа имеем более 70% готовность объектов ЖКХ. Продолжаются плановые работы по подготовке жилого фонда, сетей, котельных и генерирующего оборудования. К 1 октября ожидаем 100% готовность. Хочу подчеркнуть, что тепловая часть в практически всех ТЭЦ сейчас восстановлена, продолжаются плановые работы по ремонту генерирующего оборудования для достижения соответствующего уровня готовности к началу отопительного сезона», - рассказал Кубраков.

По его словам, вместе с тем, системно работают над привлечением международной технической помощи, формированием резервного фонда запчастей и оборудования для нужд объектов критической инфраструктуры.

Кроме того, отмечается, что министерство восстановления осуществляет постоянный мониторинг состояния подготовки объектов ЖКУ для отопительного сезона. Также совместно с ГСЧС и ОВА инициировано проведение всеукраинских учений по работе предприятий ТКЭ и ВКХ в условиях чрезвычайной ситуации.

Дополнение

Министр энергетики Герман Галущенко сообщал, что добыча и закачка газа в украинские подземные хранилища происходят согласно наработанному графику, более того - Украина наращивает темпы добычи и успеет заполнить газохранилища до отопительного сезона.

В НАК «Нафтогаз Украины» сообщали, что стоимость газа для производства тепла для населения и бюджетных учреждений на следующий отопительный сезон останется без изменений.

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Украинские Национальные Новости

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