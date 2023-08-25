Понад 70% обʼєктів ЖКГ підготовлено до опалювального сезону - Кубраков
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Станом на 15 серпня понад 70% обʼєктів ЖКГ підготовлено до опалювального сезону. До 1 жовтня очікується 100% готовність. Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Александр Кубраков, якого цитує міністерство відновлення, передає УНН.
Деталі
Повідомляється, що під час проведення штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду 2023/24 року представники НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo, ПАТ «Центренерго», ПрАТ "ДТЕК", ПрАТ Укргідроенерго, начальники Сумської, Запорізької та Чернігівської обласних військових адміністрацій обговорили хід підготовки житлово-комунального господарства до опалювального сезону, відновлення обʼєктів електричної та теплової генерації та захист критичної інфраструктури.
Цитата
“Рухаємося відповідно до графіку підготовки до опалювального сезону. Станом на 15 серпня маємо понад 70% готовність обʼєктів ЖКГ. Продовжуються планові роботи з підготовки житлового фонду, мереж, котелень та генеруючого обладнання. До 1 жовтня очікуємо 100% готовність. Хочу підкреслити, що теплова частина в практично усіх ТЕЦ наразі відновлена, продовжуються планові роботи з ремонту генеруючого обладнання для досягнення відповідного рівня готовності до початку опалювального сезону», - розповів Кубраков.
За його словами, разом з тим, системно працюють над залученням міжнародної технічної допомоги, формування резервного фонду запчастин та обладнання для потреб обʼєктів критичної інфраструктури.
Окрім того, зазначається, що міністерство відновлення здійснює постійний моніторинг стану підготовки об'єктів ЖКП для опалювального сезону. Також спільно з ДСНС та ОВА ініційовано проведення всеукраїнських навчань щодо роботи підприємств ТКЕ та ВКГ в умовах надзвичайної ситуації.
Доповнення
Міністр енергетики Герман Галущенко повідомляв, що видобуток та закачування газу в українські підземні сховища відбуваються згідно з напрацьованим графіком, щобільше - Україна нарощує темпи видобутку і встигне заповнити газосховища до опалювального сезону.
У НАК «Нафтогаз України» повідомляли, що вартість газу для виробництва тепла для населення та бюджетних установ на наступний опалювальний сезон залишиться без змін.