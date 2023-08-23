Ціна на газ для подачі тепла цього опалювального сезону залишиться без змін - Нафтогаз

Деталі

22 серпня Кабінет міністрів продовжив дію ПСО на ринку природного газу. Це, вказали у Нафтогазі, дозволить зберегти без змін тарифи на тепло для населення.

"Вартість газу для виробництва тепла комерційним споживачам буде знижена відносно минулого сезону та визначатиметься, виходячи з ринкових цін в Україні", - повідомили у компанії.

Також повідомляється, що запроваджено гнучкий механізм використання фіксованих обсягів газу виробниками тепла під час опалювального сезону.

"Відтепер виробники теплової енергії зможуть використати зекономлений протягом місяця ресурс фіксованого обсягу газу в наступних періодах опалювального сезону", - вказали у компанії.

"Водночас звертаємося до громад з проханням економно ставитися до використання природного газу та здійснювати своєчасні розрахунки. Від цього залежить наша спільна енергетична безпека", - зазначили у НАК.

Доповнення

Як повідомив Прем'єр Шмигаль, в Україні не підвищуватимуть тарифи на тепло для населення в новому опалювальному сезоні.