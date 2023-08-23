Цена на газ для подачи тепла в этом отопительном сезоне останется без изменений - Нафтогаз
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Стоимость газа для производства тепла для населения и бюджетных учреждений на следующий отопительный сезон останется без изменений, сообщила в среду НАК «Нафтогаз Украины», пишет УНН.
Детали
22 августа Кабинет министров продлил действие ПСО на рынке природного газа. Это, указали в Нафтогазе, позволит сохранить без изменений тарифы на тепло для населения.
"Стоимость газа для производства тепла коммерческим потребителям будет снижена относительно прошлого сезона и будет определяться, исходя из рыночных цен в Украине", - сообщили в компании.
Также сообщается, что введен гибкий механизм использования фиксированных объемов газа производителями тепла во время отопительного сезона.
"Отныне производители тепловой энергии смогут использовать сэкономленный в течение месяца ресурс фиксированного объема газа в следующих периодах отопительного сезона", - указали в компании.
"В то же время обращаемся к громадам с просьбой экономно относиться к использованию природного газа и осуществлять своевременные расчеты. От этого зависит наша общая энергетическая безопасность", - отметили в НАК.
Дополнение
Как сообщил Премьер Шмыгаль, в Украине не будут повышать тарифы на тепло для населения в новом отопительном сезоне.