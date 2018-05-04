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Более 70 человек пострадали в результате столкновения двух поездов в Тунисе

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 мая. УНН. В пригороде столицы Туниса произошло столкновение двух пассажирских поездов, в результате чего пострадали более 60 человек. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел страны, передает УНН.

Более 70 человек пострадали в результате столкновения двух поездов в Тунисе

По данным ведомства, при столкновении поездов погиб один из машинистов. 60 человек с различными травмами обратились за помощью к медикам.

Губернатор провинции Бен-Арус, где произошла авария, заявил, что по крайней мере двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Радиостанция Mosaique FM отмечает, что оба поезда оказались на одной ветке железнодорожных путей. Причина происшествия пока неизвестна.

Министр здравоохранения Эмад Аль-Хамами сообщил, что при столкновении поездов пострадали 75 человек, пятерым из которых будут сделаны операции.

Как сообщал УНН, на юге Чехии столкнулись два пассажирских поезда, в результате чего пострадали по меньшей мере 14 человек.

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