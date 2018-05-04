Понад 70 людей постраждали внаслідок зіткнення двох потягів у Тунісі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У передмісті столиці Тунісу сталося зіткнення двох пасажирських потягів, внаслідок чого постраждали понад 60 осіб. Про це повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ країни, інформує УНН.
За даними відомства, при зіткненні потягів загинув один з машиністів. 60 осіб з різними травмами звернулися за допомогою до медиків.
Губернатор провінції Бен-Арус, де сталася аварія, заявив, що принаймні двоє постраждалих перебувають у важкому стані. Радіостанція Mosaique FM відзначає, що обидва поїзди опинилися на одній гілці залізничних шляхів. Причина події поки невідома.
Міністр охорони здоров’я Емад Аль-Хамами повідомив, що при зіткненні потягів постраждали 75 осіб, п’ятьом з яких будуть зроблені операції.
Як повідомляв УНН, на півдні Чехії зіткнулися два пасажирські потяги, в результаті чого постраждали щонайменше 14 осіб.