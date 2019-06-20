Более 40% украинцев считают, что мир возможен только через переговоры с РФ и "Л/ДНР"

Согласно результатам опроса, 43% украинцев считают переговоры и компромисс с руководством России, а также так называемых "Л/ДНР" основным путем, которым можно добиться мира на Донбассе.

В то же время, 31% считает, что нужно сочетать военное сдерживание "Л/ДНР" с международными санкциями против России. 7% выступают за военный путь установления мира (активные наступательные действия). Остальные 7% считают, что конфликт необходимо заморозить, отгораживаясь от "Л/ДНР" и не признавая их официально. 11% опрошенных не смогли определиться со своим видением пути установления мира на Донбассе.

Идея переговоров пользуется наибольшей поддержкой во всех макрорегионах, кроме запада Украины (где его избрали 24%). В частности, наибольшая его поддержка наблюдается среди опрошенных с юга (70%), Донбасса (62%) и востока (49%). Военно-дипломатический путь поддерживает более 51% респондентов с запада Украины, но только 11% опрошенных в южных областях и 12% - на Донбассе. Самая высокая поддержка военного пути установления мира на Донбассе наблюдается в центре (12%) и на Донбассе (10%).

Справка. Приведенные данные были получены в результате социологического опроса Украинским институтом социальных исследований имени А. Яременко и Центром "Социальный мониторинг" населения Украины от 18 лет и старше методом личного формализованного интервью (face-to-face) в течение 7-10 июня 2019 года. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, типу населенного пункта и регионом. Выборочная совокупность: 2001 респондент. Ошибка репрезентативности исследования: 2,3%.

Напомним, слова Президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что он не будет проводить прямой диалог с боевиками "Л/ДНР", вызывают сожаление российского внешнеполитического ведомства.