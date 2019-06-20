Понад 40% українців вважають, що мир можливий тільки через переговори з РФ і "Л/ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Понад 40% українців вважають, що мир на Донбасі можливий тільки через переговори і компроміс з керівництвом РФ і так званими "Л/ДНР". Відповідні дані оприлюднив Центр "Соціальний моніторинг", передає УНН.
Згідно з результатами опитування, 43% українців вважають переговори та компроміс із керівництвом Росії, а також так званих "Л/ДНР" основним шляхом, яким можна домогтися миру на Донбасі.
У той же час, 31% вважає, що потрібно поєднувати військове стримування "Л/ДНР" із міжнародними санкціями проти Росії. 7% виступають за військовий шлях встановлення миру (активні наступальні дії). Інші 7% вважають, що конфлікт необхідно заморозити, відгороджуючись від "Л/ДНР" та не визнаючи їх офіційно. 11% опитаних не змогли визначитись зі своїм баченням шляху встановлення миру на Донбасі.
Ідея переговорів користується найбільшою підтримкою в усіх макрорегіонах, окрім заходу України (де його обрали 24%). Зокрема, найбільша його підтримка спостерігається серед опитаних з півдня (70%), Донбасу (62%) та сходу (49%). Військово-дипломатичний шлях підтримує понад 51% респондентів із заходу України, але тільки 11% опитаних в південних областях та 12% – на Донбасі. Найвища підтримка військового шляху встановлення миру на Донбасі спостерігається в центрі (12%) та на Донбасі (10%).
Довідка. Наведені дані були отримані внаслідок соціологічного опитування Українським інститутом соціальних досліджень імені О. Яременка та Центром "Соціальний моніторинг" населення України від 18 років і старше методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face) протягом 7-10 червня 2019 р. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, типом населеного пункту та регіоном. Вибіркова сукупність: 2001 респондент. Помилка репрезентативності дослідження: 2,3%.
Нагадаємо, слова Президента України Володимира Зеленського, який заявив, що він не буде вести прямий діалог з бойовиками “Л/ДНР”, викликають жаль російського зовнішньополітичного відомства.