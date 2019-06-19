Лавров заявив, що його "засмучують" слова Зеленського щодо відмови до діалогу з бойовиками

КИЇВ. 19 червня. УНН. Слова президента України Володимира Зеленського, який заявив, що він не буде вести прямий діалог з бойовиками “Л/ДНР”, викликають жаль російського зовнішньополітичного відомства. Про це в середу заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на прес-конференції за підсумками переговорів зі своїм швейцарським колегою Іньяціо Кассісом, передає УНН з посиланням на агентство ТАСС.