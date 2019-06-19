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Лавров заявив, що його "засмучують" слова Зеленського щодо відмови до діалогу з бойовиками

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Слова президента України Володимира Зеленського, який заявив, що він не буде вести прямий діалог з бойовиками “Л/ДНР”, викликають жаль російського зовнішньополітичного відомства. Про це в середу заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на прес-конференції за підсумками переговорів зі своїм швейцарським колегою Іньяціо Кассісом, передає УНН з посиланням на агентство ТАСС.

Лавров заявив, що його "засмучують" слова Зеленського щодо відмови до діалогу з бойовиками

“Поки засмучує, що президент Зеленський, відповідаючи... на питання, чи буде він вести прямий діалог з Донецьком і Луганськом сказав: “Ні, не буду”, — зазначив Лавров.

Він вирішив сказати, що, згідно з мінським домовленостями, “прямий діалог є головним інструментом” їх реалізації.

Глава МЗС РФ також прокоментував заяву глави партії “Слуга народу” Дмитра Разумкова, який заявив на брифінгу в Києві, що Україна повинна “інформаційно доносити” до громадян на території, підконтрольних бойовикам так званих “Луганської та Донецької народних республік (ДНР і ЛНР)”, що “їх люблять і хочуть, щоб вони повернулися”.

“До цих пір... режим називав цих людей сепаратистами, терористами, оголосив проти них контртерористичну операцію, заявляв, що руки їм не подасть ніколи. І якщо зараз тенденція змінюється, ми із задоволенням дочекаємося, коли це знайде якісь відчутні риси”, — зазначив Лавров.

Лавров вважає, що перед можливою зустріччю в “нормандському форматі” необхідно переконатися в здатності домовлятися нової влади України.

“Підсумки візиту президента (України Володимира) Зеленського в Париж, Берлін і очікування, які в зв’язку з цим виникають або не виникають, включають перспективи скликання зустрічі в Нормандські форматі, про яку говорили президент Зеленський, канцлер (ФРН Ангела) Меркель і президент (Франції Емманюель) Макрон. Я вже декілька разів коментував цю тему. Ми виходимо з того, що для того, щоб зустрічатися потрібно забезпечити здатність домовлятися таких контактів”, — сказав Лавров.

Глава МЗС РФ підтримав позицію Макрона про необхідність забезпечити виконання досягнутих домовленостей. “Я повністю з цим згоден”, — сказав він. Лавров в зв’язку з цим нагадав про нібито “невиконання Україною домовленостей, досягнутих на вищому рівні на зустрічах в Парижі і в Берліні в 2015 і 2016 роках відповідно”. “Ні те, ні інше не виконується українською стороною”, — зазначив він, додавши, що здатність домовлятися нової влади України буде тестом для нормандського формату, коли зайде мова про підготовку чергових зустрічей.

Як повідомляв УНН, МЗС РФ заявило, що "блокада Криму та заходи Києва - шкодять економіці України".

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