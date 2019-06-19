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Лавров заявил, что его "расстраивают" слова Зеленского об отказе к диалогу с боевиками

Киев • УНН

 • 9387 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Слова президента Украины Владимира Зеленского, заявившего, что он не будет вести прямой диалог с боевиками “Л/ДНР”, вызывают сожаление российского внешнеполитического ведомства. Об этом в среду заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом, передает УНН со ссылкой на агентство ТАСС.

Лавров заявил, что его "расстраивают" слова Зеленского об отказе к диалогу с боевиками

“Пока расстраивает, что президент Зеленский, отвечая... на вопрос, будет ли он вести прямой диалог с Донецком и Луганском сказал: “Нет, не буду”, — отметил Лавров.

Он решил сказать, что, согласно минским договоренностям, “прямой диалог является главным инструментом” их реализации.

Глава МИД РФ также прокомментировал заявление главы партии “Слуга народа” Дмитрия Разумкова, заявившего на брифинге в Киеве, что Украина должна “информационно доносить” до граждан на территории, подконтрольных боевикам так называемых “Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР)”, что “их любят и хотят, чтобы они вернулись”.

“До сих пор... режим называл этих людей сепаратистами, террористами, объявил против них контртеррористическую операцию, заявлял, что руки им не подаст никогда. И если сейчас тенденция меняется, мы с удовольствием дождемся, когда это обретет какие-то осязаемые черты”, — отметил Лавров.

Лавров считает, что перед возможной встречей в “нормандском формате” необходимо убедиться в договороспособности новой власти Украины.

“Итоги визита президента (Украины Владимира) Зеленского в Париж, Берлин и ожидания, которые в этой связи возникают или не возникают, включают перспективы созыва встречи в Нормандском формате, о которой говорили президент Зеленский, канцлер (ФРГ Ангела) Меркель и президент (Франции Эмманюэль) Макрон. Я уже несколько раз комментировал эту тему. Мы исходим из того, что для того, чтобы встречаться нужно обеспечить договороспособность таких контактов”, — сказал Лавров.

Глава МИД РФ поддержал позицию Макрона о необходимости обеспечить выполнение достигнутых договоренностей. “Я полностью с этим согласен”, — сказал он. Лавров в этой связи напомнил о якобы “невыполнении Украиной договоренностей, достигнутых на высшем уровне на встречах в Париже и в Берлине в 2015 и 2016 годах соответственно”. “Ни то, ни другое не выполняется украинской стороной”, — отметил он, добавив, что договороспособность новых властей Украины будет тестом для нормандского формата, когда зайдет речь о подготовке очередных встреч.

Как сообщал УНН, МИД РФ заявил , что “блокада Крыма и меры Киева — вредят экономике Украины”.

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