МЗС РФ заявило, що "блокада Криму та заходи Києва - шкодять економіці України"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Більшість антиросійських заходів, вжитих урядом України, включаючи “водну блокаду” окупованого Криму і транспортну блокаду неконтрольованих районів Донбасу, “провалилися і завдали шкоди економіці самої України”. Про це йдеться в поширеному коментарі МЗС Росії, передає УНН.
“Звернули увагу на дані низкою українських експертів... оцінки сумних для економіки і екології України підсумків так званої водної блокади Криму, — відзначили в дипвідомстві. — Мова йде, в першу чергу, про перекриття київською владою в 2014 році Північно-Кримського каналу, за яким на півострів надходила прісна вода. Відзначається, що такі спроби „покарати“ кримчан за їхній свідомий вибір, зроблений в березні 2014 р., провалилися. Крим зумів адаптуватися до нових умов, продовживши свій динамічний розвиток, в той час як Херсонській області, яка межує з півостровом, тепер загрожує екологічна і епідеміологічна катастрофа”.
У міністерстві вважають, що “такі висновки фахівців не дивні”. “Як показує сумний досвід останніх років, переважна більшість антиросійських кроків, які робилися київським режимом, били по економіці самої України і її населенню, наносили шкоду українським національним інтересам... негативно вплинула на курс гривні і торговий баланс країни, призвела до зростання цін на вугілля і, як наслідок, тарифів на ЖКГ. Тепер на жителях України може позначитися і блокада Криму”, — вказується в коментарі.
“Хочеться сподіватися, що в новому керівництві в Києві, нарешті, візьме гору здоровий глузд і прагматизм і що воно поставить потреби людей вище від сьогохвилинних політичних інтересів”, — підкреслили в МЗС РФ.
Нагадуємо, у Держдумі повідомили, що жителі 12 областей України “звертаються з питаннями про можливість отримати громадянство РФ у спрощеному порядку”.