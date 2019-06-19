МИД РФ заявил, что "блокада Крыма и меры Киева - вредят экономике Украины"

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 69185 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 150032 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 127539 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 188680 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 235775 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 203136 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 239840 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 206805 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 478230 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 240149 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3.5м/с
88%
Популярные новости

3500 лет спустя: благодаря цифровым технологиям ученые воссоздали лицо женщины времен Троянской войны

6 апреля, 08:19 • 131373 просмотра

"Время усиливать давление на москву": в МИД отреагировали на ночную атаку рф

6 апреля, 08:40 • 53069 просмотра

В Грузии произошло землетрясение

6 апреля, 08:59 • 83937 просмотра

Фейковый бейдж с надписью "Мой папа - уклонист": в ЦПД разоблачили очередной "вброс" российской пропаганды

6 апреля, 09:28 • 56922 просмотра

Апрельский снег накрыл Украину: в какие области вернулась зима

6 апреля, 10:08 • 82302 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 251552 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 229946 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 315465 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 478230 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 571785 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

13:09 • 18684 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 188682 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 76218 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 72984 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 78599 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

МИД РФ заявил, что "блокада Крыма и меры Киева - вредят экономике Украины"

Киев • УНН

 • 12699 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. Большинство антироссийских мер, предпринятых правительством Украины, включая “водную блокаду” оккупированного Крыма и транспортную блокаду неконтролируемых районов Донбасса, “провалились и нанесли ущерб экономике самой Украины”. Об этом говорится в распространенном комментарии МИД России, передает УНН.

МИД РФ заявил, что "блокада Крыма и меры Киева - вредят экономике Украины"

“Обратили внимание на данные рядом украинских экспертов... оценки печальных для экономики и экологии Украины итогов так называемой водной блокады Крыма, — отметили в дипведомстве. — Речь идет, в первую очередь, о перекрытии киевскими властями в 2014 году Северо-Крымского канала, по которому на полуостров поступала пресная вода. Отмечается, что такие попытки „наказать“ крымчан за их сознательный выбор, сделанный в марте 2014 г., провалились. Крым сумел адаптироваться к новым условиям, продолжив свое динамичное развитие, в то время как граничащей с полуостровом Херсонской области теперь грозит экологическая и эпидемиологическая катастрофа”.

В министерстве считают, что “такие выводы специалистов неудивительны”. “Как показывает печальный опыт последних лет, подавляющее большинство антироссийских шагов, которые предпринимались киевским режимом, ударяли по экономике самой Украины и ее населению, наносили вред украинским национальным интересам... негативно повлияла на курс гривны и торговый баланс страны, привела к росту цен на уголь и, как следствие, тарифов на ЖКХ. Теперь на жителях Украины может сказаться и блокада Крыма”, — указывается в комментарии.

“Хочется надеяться, что в новом руководстве в Киеве, наконец, возобладает здравый смысл и прагматизм и что оно поставит нужды людей выше сиюминутных политических интересов”, — подчеркнули в МИД РФ.

Напоминаем, в Госдуме сообщили, что жители 12 областей Украины “обращаются с вопросами о возможности получить гражданство РФ в упрощенном порядке”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$81,984.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,732.77