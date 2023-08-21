Более 40 лидеров государств примут участие в саммите БРИКС

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"Более 40 глав государств примут участие", - сказал он.

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Financial Times сообщает, что в ЮАР на саммите БРИКС в союз могут пригласить сразу несколько стран. Однако информация о государствах-кандидатах пока не разглашается. Издание пишет, что 23 страны подали официальные заявки на вступление в БРИКС.

В частности, на присоединение претендуют Аргентина, Саудовская Аравия и Индонезия. Информационный источник Financial Times отмечает, что достаточно маловероятно то, что в союз будут приглашены сразу все 23 страны.

Напомним

Саммит БРИКС состоится 22-24 августа в Йоханнесбурге и пройдет под председательством ЮАР. Лидеры стран БРИКС встретятся в Южной Африке, чтобы обсудить, как превратить незакрепленный клуб наций, на который приходится четверть мировой экономики, в геополитическую силу, которая может бросить вызов доминированию Запада по мировым делам.

русский диктатор владимир путин не приедет на саммит.

А глава Китая Си Цзиньпин примет участие во встрече лидеров.