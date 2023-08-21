Понад 40 лідерів держав візьмуть участь у саміті БРІКС

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"Понад 40 глав держав візьмуть участь", - сказав він.

Деталі

Financial Times повідомляє, що у ПАР на саміті БРІКС до союзу можуть запросити одразу декілька країн. Проте інформація про держави-кандидати поки що не розголошується. Видання пише, що 23 країни подали офіційні заявки на вступ до БРІКС.

Зокрема, на приєднання також претендують Аргентина, Саудівська Аравія та Індонезія. Інформаційне джерело Financial Times наголошує, що досить малоймовірно те, що до союзу буде запрошено відразу всі 23 країни.

Нагадаємо

Саміт БРІКС відбудеться 22-24 серпня в Йоганнесбурзі і пройде під головуванням ПАР. Лідери країн БРІКС зустрінуться в Південній Африці, щоб обговорити, як перетворити незакріплений клуб націй, на який припадає чверть світової економіки, на геополітичну силу, яка може кинути виклик домінуванню Заходу у світових справах.

російський диктатор володимир путін не приїде на саміт.

А глава Китаю Сі Цзіньпін візьме участь у зустрічі лідерів.