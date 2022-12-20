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Более 30 "прилетов": оккупанты из артиллерии и минометов обстреляли Сумскую область

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Российские оккупационные войска вчера, 19 декабря, вечером и в ночь на 20 декабря обстреляли Сумскую область. В результате вражеской атаки загорелась мастерская, а также поврежден транспорт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

Цитата

"Около 22 часов, 19 декабря, россияне ударили из артиллерии по Зноб-Новгородской громаде. Было 30 прилетов. В результате обстрела загорелась мастерская местного лицея, повреждены три легковых авто, трактор и автобус", - сообщил он

Детали 

Кроме того, по его словам, 20 декабря ночью после 03:00 по Середино-Будской громаде враг открывал минометный огонь, 4 прилета. Взрывы повредили кровлю частного дома и электролинии.

Живицкий добавил, что в обоих случаях люди не пострадали.

Дополнение

Россияне ночью нанесли 83 удара по приграничным территориям Сумской области. Под обстрелами были Великописаревская, Краснопольская, Миропольская, Юнаковская, Хотинская и Шалыгинская громады. 

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