Понад 30 "прильотів": окупанти із артилерії та мінометів обстріляли Сумщину
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Російські окупаційні війська вчора, 19 грудня, ввечері та в ніч на 20 грудня обстріляли Сумщину. Внаслідок ворожої атаки загорілася майстерня, а також пошкоджено транспорт. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.
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"Близько 22 години, 19 грудня, росіяни вдарили із артилерії по Зноб-Новгородській громаді. Було 30 прильотів. Внаслідок обстрілу загорілася майстерня місцевого ліцею, пошкоджено три легкових авто, трактор та автобус", - повідомив він.
Деталі
Окрім того, за його словами, 20 грудня вночі після 03:00 по Середино-Будській громаді ворог відкривав мінометний вогонь, 4 прильоти. Вибухи пошкодили дах приватного будинку та електролінії.
Живицький додав, що в обох випадках люди не постраждали.
Доповнення
Росіяни вночі завдали 83 удари по прикордонним територіям Сумщини. Під обстрілами були Великописарівська, Краснопільська, Миропільська, Юнаківська, Хотінська та Шалигинська громади.