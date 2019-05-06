Более 3 тысяч мигрантов обнаружено с начала операции "Мигрант"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. С начала проведения целевых профилактических мероприятий "Мигрант", правоохранители привлекли к ответственности более 3 тысяч нарушителей украинского законодательства в миграционной сфере. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"С начала проведения целевых профилактических мероприятий "Мигрант", правоохранители привлекли к ответственности более 3 тысяч нарушителей украинского законодательства в миграционной сфере. Общая сумма наложенных штрафов достигает почти 50 миллионов гривен. Принятые решения о принудительном возвращении в страны происхождения и выдворение из Украины по 130 иностранцев", - говорится в сообщении.
Вчера, 5 мая, пограничники Сумского отряда задержали двух иностранцев, которые незаконно попали на территорию Украины с РФ.
Местные жители сообщили правоохранителям отдела "Краснополье" о появлении неизвестных лиц вблизи границы. Пограничники задержали нарушителей. Ими оказались 41-летний гражданин Индии и его спутник - 38-летний гражданин Пакистана, не имея необходимых документов для въезда в Украину, решили незаконным способом, в обход пунктов пропуска, пересечь границу.
Оба мужчины задержаны и привлечены к ответственности за незаконное пересечение границы. Дальнейшую судьбу иностранцев будет решать суд.
Напомним, в субботу, 4 мая в аэропорту Запорожья пограничники обнаружили гражданина Нигерии с поддельными документами.