Понад 3 тисячі мігрантів виявлено з початку операції “Мігрант”

КИЇВ. 6 травня. УНН. З початку проведення цільових профілактичних заходів “Мігрант”, правоохоронці притягнули до відповідальності більше 3 тисяч порушників українського законодавства у міграційній сфері. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДПСУ.