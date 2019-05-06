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Понад 3 тисячі мігрантів виявлено з початку операції “Мігрант”

Понад 3 тисячі мігрантів виявлено з початку операції “Мігрант”

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 травня. УНН. З початку проведення цільових профілактичних заходів “Мігрант”, правоохоронці притягнули до відповідальності більше 3 тисяч порушників українського законодавства у міграційній сфері. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДПСУ.

“З початку проведення цільових профілактичних заходів „Мігрант“, правоохоронці притягнули до відповідальності більше 3 тисяч порушників українського законодавства у міграційній сфері. Загальна сума накладених штрафів сягає майже 50 мільйонів гривень. Прийняті рішення про примусове повернення до країн походження та видворення з України стосовно 130 іноземців”, — йдеться у повідомленні.

Вчора, 5 травня, прикордонники Сумського загону затримали двох іноземців, які незаконно потрапили на територію України з РФ.

Місцеві жителі повідомили правоохоронців відділу “Краснопілля” про появу невідомих осіб поблизу кордону. Прикордонники затримали порушників. Ними виявилися 41-річний громадянин Індії та його супутник — 38-річний громадянин Пакистану, які не маючи необхідних документів для в’їзду в Україну, вирішили незаконним способом, в обхід пунктів пропуску, перетнути кордон.

Обидва чоловіки затримані та притягнені до відповідальності за незаконне перетинання кордону. Подальшу долю іноземців вирішуватиме суд.

Нагадаємо, у суботу, 4 травня в аеропорту Запоріжжя прикордонники виявили громадянина Нігерії з підробленими документами.

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