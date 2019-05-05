Прикордонники не пустили нігерійця, який купив українську візу за 300 доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. У суботу, 4 травня в аеропорту Запоріжжя прикордонники виявили громадянина Нігерії з підробленими документами. Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України, передає УНН.
Так, під час оформлення рейсу з Туреччини прикордонники встановили, що іноземець має дійсний паспортний документ, але українська віза має ознаки часткової підробки. Зі слів нігерійця – така підроблена віза коштувала йому близько 300 доларів США.
Іноземця через державний кордон не пропустили та заборонили йому в’їзд до України терміном на 3 роки. Зворотнім рейсом громадянина Нігерії повернуто до Стамбулу.
Як повідомляв УНН, раніше прикордонники заборонили в'їзд в Україну двом іноземцям через підроблені документи.