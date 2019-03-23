Прикордонники заборонили в'їзд в Україну двом іноземцям через підроблені документи
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Сьогодні вранці у "Борисполі", у пункті пропуску, під час повторної перевірки паспортних документів пасажирів рейсу до Лондона у паспорті громадянина Туреччини виявили заміну сторінки з установчими даними. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
"Сьогодні вранці у "Борисполі", у пункті пропуску, під час повторної перевірки паспортних документів пасажирів рейсу до Лондона у паспорті громадянина Туреччини виявили заміну сторінки з установчими даними. У ході фільтраційних заходів особи встановлено, що документ чоловік придбав за 3000 доларів в м. Стамбул. Крім того, сьогодні вранці, під час прикордонного контролю пасажирів рейсу, що прибули із Алмати, у громадянина Казахстану 1994 року народження виявили підроблену візу Канади", - повідомили у ДПСУ.
Обом іноземцям відмовлено в перетині державного кордону та заборонено в'їзд в Україну терміном на три роки. Вони будуть повернуті зворотними рейсами.
Як повідомляв УНН, з початку року прикордонники виявили понад 60 українців завербованих російськими спецслужбами.