Пограничники запретили въезд в Украину двум иностранцам из-за поддельных документов

"Сегодня утром в "Борисполе", в пункте пропуска, во время повторной проверки паспортных документов пассажиров рейса в Лондон в паспорте гражданина Турции обнаружили замену страницы с установочными данными. В ходе фильтрационных мероприятий лица установлено, что документ человек приобрел за 3000 долларов в г. Стамбул. Кроме того, сегодня утром, во время пограничного контроля пассажиров рейса, прибывших из Алматы, у гражданина Казахстана 1994 года рождения обнаружили поддельную визу Канады", - сообщили в ГПСУ.

Обоим иностранцам отказано в пересечении государственной границы и запрещен въезд в Украину сроком на три года. Они будут возвращены обратными рейсами.



Как сообщал УНН, с начала года пограничники обнаружили более 60 украинцев завербованных российскими спецслужбами.