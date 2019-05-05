Пограничники не пустили нигерийца, который купил украинскую визу за 300 долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. В субботу, 4 мая в аэропорту Запорожья пограничники обнаружили гражданина Нигерии с поддельными документами. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, передает УНН.
Так, во время оформления рейса из Турции пограничники установили, что иностранец имеет действительный паспортный документ, но украинская виза имеет признаки частичной подделки. По словам нигерийца - такая поддельная виза стоила ему около 300 долларов США.
Иностранца через государственную границу не пропустили и запретили ему въезд в Украину сроком на 3 года. Обратным рейсом гражданина Нигерии возвращено в Стамбул.
Как сообщал УНН, ранее пограничники запретили въезд в Украину двум иностранцам из-за поддельных документов.