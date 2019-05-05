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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 101910 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 103761 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 127150 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 112659 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138486 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144762 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130203 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130271 просмотра

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Пограничники не пустили нигерийца, который купил украинскую визу за 300 долларов

Пограничники не пустили нигерийца, который купил украинскую визу за 300 долларов

Киев  •  УНН

 • 10536 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. В субботу, 4 мая в аэропорту Запорожья пограничники обнаружили гражданина Нигерии с поддельными документами. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, передает УНН.

Так, во время оформления рейса из Турции пограничники установили, что иностранец имеет действительный паспортный документ, но украинская виза имеет признаки частичной подделки. По словам нигерийца - такая поддельная виза стоила ему около 300 долларов США.

Иностранца через государственную границу не пропустили и запретили ему въезд в Украину сроком на 3 года. Обратным рейсом гражданина Нигерии возвращено в Стамбул.

Как сообщал УНН, ранее пограничники запретили въезд в Украину двум иностранцам из-за поддельных документов.

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