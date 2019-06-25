Более 28 тыс. человек пострадали от ливней на юге Китая

"Наводнения, вызванные ливнями, затронули 17 уездов и районов в городах Лючжоу, Гуйлинь, Хэчжоу и Хэчи. В 12 городах и районах автономного района шли проливные дожди. По состоянию на 17:00 в понедельник от стихии в разной степени пострадало 28772 местных жителя", - говорится в сообщении департамента по управлению чрезвычайными ситуациями автономного района.



По данным метеорологической службы автономного района, 22 июня примерно в 8 часов вечера на северные районы Гуанси обрушились ливни, которые затем распространились на юг и охватили весь автономный район в течение двух последующих дней. Метеослужба заявила, что дождь почти прекратился утром в понедельник.



Как отмечается, согласно сообщению местной электросетевой компании, к 16:00 в понедельник энергоснабжение было восстановлено у большинства из 113,5 тыс. домохозяйств, которые находились без электроэнергии из-за стихии.



Напомним, 17 июня от ливней и наводнений в Китае пострадали 6,14 млн человек.