Понад 28 тис. осіб постраждало від злив на півдні Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Від проливних дощів, що почалися з 22 червня в Гуансі-Чжуанському автономному районі (Південний Китай) постраждали більше 28 тис. осіб, одна людина загинула. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
"Повені, викликані зливами, торкнулися 17 повітів і районів у містах Лючжоу, Гуйлінь, Хечжоу і Хечі. В 12 містах і районах автономного району йшли проливні дощі. Станом на 17:00 у понеділок від стихії в різному ступені постраждало 28772 місцевих жителя" , - йдеться в повідомленні департаменту з управління надзвичайними ситуаціями автономного району.
За даними метеорологічної служби автономного району, 22 червня приблизно о 8 годині вечора на північні райони Гуансі обрушилися зливи, які потім поширилися на південь і охопили весь автономний район протягом двох наступних днів. Метеослужба заявила, що дощ майже припинився вранці в понеділок.
Як зазначається, згідно з повідомленням місцевої електромережної компанії, на 16.00 у понеділок енергопостачання було відновлено у більшості з 113,5 тис. домогосподарств, які перебували без електроенергії через стихію.
Нагадаємо, 17 червня від злив і повеней в Китаї постраждали 6,14 млн осіб.