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Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 74371 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 209223 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 243552 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

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4 апреля, 13:24 • 207636 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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От ливней и наводнений в Китае пострадали 6,14 млн человек

Киев • УНН

 • 9628 просмотра

КИЕВ. 17 июня. УНН. От ливней и наводнений в Китае пострадали 6,14 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа. 

От ливней и наводнений в Китае пострадали 6,14 млн человек

88 человек погибли, 17 пропали без вести, 388 тыс. экстренно эвакуированы, 173 тыс. нуждаются в срочной бытовой помощи. 17 тыс. жилых построек обрушились, еще 82 тыс. получили различные повреждения. От стихии пострадали 428,7 тыс. га с посевами сельскохозяйственных культур, на 59,1 тыс. га урожай уничтожен. Прямой экономический ущерб составил 20,13 млрд юаней.

Как сообщал УНН, наводнение в Китае продолжает забирать жизни

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