От ливней и наводнений в Китае пострадали 6,14 млн человек

88 человек погибли, 17 пропали без вести, 388 тыс. экстренно эвакуированы, 173 тыс. нуждаются в срочной бытовой помощи. 17 тыс. жилых построек обрушились, еще 82 тыс. получили различные повреждения. От стихии пострадали 428,7 тыс. га с посевами сельскохозяйственных культур, на 59,1 тыс. га урожай уничтожен. Прямой экономический ущерб составил 20,13 млрд юаней.



Как сообщал УНН, наводнение в Китае продолжает забирать жизни.