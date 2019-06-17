Від злив і повеней в Китаї постраждали 6,14 млн осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 червня. УНН. Від злив і повеней в Китаї постраждали 6,14 млн осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
88 людей загинули, 17 пропали безвісти, 388 тис. екстрено евакуйовані, 173 тис. потребують термінової побутової допомоги. 17 тис. житлових будівель обрушилися, ще 82 тис. отримали різні пошкодження. Від стихії постраждали 428,7 тис. га з посівами сільськогосподарських культур, на 59,1 тис. га урожай знищений. Прямий економічний збиток склав 20,13 млрд юанів.
Як повідомляв УНН, повінь в Китаї продовжує забирати життя .