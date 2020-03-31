Более 260 млн жителей США оказались в режиме карантина
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Около 261 млн жителей Соединенных Штатов временно рекомендовано без особой необходимости не выходить из дома в целях сокращения случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.
Власти большинства штатов страны ввели ограничения на передвижение жителей. Населению разрешается покидать дома для прогулок, закупок в продовольственных магазинах и занятий спортом. Людям рекомендовано соблюдать безопасную дистанцию в 1,8 м друг от друга, в некоторых местах за нарушение правила установлены крупные штрафы.
По данным газеты The New York Times, эти и схожие ограничения введены в 31 штате, 82 округах и 18 городах страны, а также в столичном округе Колумбия и Пуэрто-Рико. В них проживают не менее 261 млн человек. По оценке Бюро переписи, численность населения Соединенных Штатов превышает 331 млн человек.
В США зафиксировано более 163,4 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли более 3 тыс. человек, 5 764 выздоровели.
Напомним, США продолжили меры по борьбе с коронавирусом до 30 апреля.