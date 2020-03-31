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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 76263 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 89918 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 100478 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 99458 просмотра

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Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 107397 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 93827 просмотра

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Более 260 млн жителей США оказались в режиме карантина

Более 260 млн жителей США оказались в режиме карантина

Киев  •  УНН

 • 14629 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Около 261 млн жителей Соединенных Штатов временно рекомендовано без особой необходимости не выходить из дома в целях сокращения случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

Власти большинства штатов страны ввели ограничения на передвижение жителей. Населению разрешается покидать дома для прогулок, закупок в продовольственных магазинах и занятий спортом. Людям рекомендовано соблюдать безопасную дистанцию в 1,8 м друг от друга, в некоторых местах за нарушение правила установлены крупные штрафы.

По данным газеты The New York Times, эти и схожие ограничения введены в 31 штате, 82 округах и 18 городах страны, а также в столичном округе Колумбия и Пуэрто-Рико. В них проживают не менее 261 млн человек. По оценке Бюро переписи, численность населения Соединенных Штатов превышает 331 млн человек.

В США зафиксировано более 163,4 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли более 3 тыс. человек, 5 764 выздоровели.

Напомним, США продолжили меры по борьбе с коронавирусом до 30 апреля.

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