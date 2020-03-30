В США продолжили меры по борьбе с коронавирусом до 30 апреля
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Меры по борьбе с коронавирусом будут действовать на всей территории США до 30 апреля. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на странице Белого Дома в Twitter, сообщает УНН.
Продолжение ограничений необходимо для замедления распространения вируса. Трамп надеется, что новый срок продолжать не придется.
Он призвал строго следовать указаниям власти воздержаться от социальных контактов, работать из дома, заказывать доставку еды и не выходить на улицу без необходимости.
Рекомендуемые ограничения по сути означают прекращение деятельности бизнеса в стране.
По словам Трампа, в США пик смертности от коронавируса может произойти через две недели.
Ожидается, что до 1 июня США выйдут на путь восстановления после эпидемии.
Напомним, в США впервые умер младенец, заразившийся COVID-19.