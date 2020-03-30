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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 86961 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100680 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102836 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102064 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110240 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 99458 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104588 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131421 просмотра

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В США продолжили меры по борьбе с коронавирусом до 30 апреля

В США продолжили меры по борьбе с коронавирусом до 30 апреля

Киев  •  УНН

 • 12403 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Меры по борьбе с коронавирусом будут действовать на всей территории США до 30 апреля. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на странице Белого Дома в Twitter, сообщает УНН.

Продолжение ограничений необходимо для замедления распространения вируса. Трамп надеется, что новый срок продолжать не придется.

Он призвал строго следовать указаниям власти воздержаться от социальных контактов, работать из дома, заказывать доставку еды и не выходить на улицу без необходимости.

Рекомендуемые ограничения по сути означают прекращение деятельности бизнеса в стране.

По словам Трампа, в США пик смертности от коронавируса может произойти через две недели.

Ожидается, что до 1 июня США выйдут на путь восстановления после эпидемии.

Напомним, в США впервые умер младенец, заразившийся COVID-19.

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