В США впервые умер младенец, заразившийся COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. В США скончался первый младенец, заразившийся коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения штата Иллинойс.
В сообщении говорится о ребенке из города Чикаго, которому еще не было года.
"Никогда еще не было смерти, связанной с COVID-19, у младенца. В настоящее время проводится полное расследование, чтобы установить причину смерти", идет речь в заявлении.
Отмечается, что пожилые люди наиболее подвержены риску заболевания коронавирусом. Более 85% смертей от COVID-19 в Иллинойсе приходится на людей в возрасте 60 лет и старше, однако люди всех возрастов заражаются коронавирусом этого типа, заявили в департаменте.
Напомним, количество зараженных коронавирусом в США превысило 100 тыс. человек.