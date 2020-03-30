У США продовжили заходи по боротьбі з коронавірусом до 30 квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Заходи для боротьби з коронавірусом діятимуть на всій території США до 30 квітня. Про це заявив президент США Дональд Трамп на сторінці Білого Дому в Twitter, повідомляє УНН.
Продовження обмежень необхідно для уповільнення поширення вірусу. Трамп сподівається, що новий термін продовжувати не доведеться.
Він закликав строго слідувати вказівкам влади утриматися від соціальних контактів, працювати з дому, замовляти доставку їжі і не виходити на вулицю без необхідності.
Рекомендовані обмеження по суті означають припинення діяльності бізнесу в країні.
За словами Трампа, в США пік смертності від коронавірусу може статися за два тижні.
Очікується, що до 1 червня США вийдуть на шлях відновлення після епідемії.
Нагадаємо, у США вперше померло немовля, яке заразилося COVID-19.