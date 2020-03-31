Понад 260 млн жителів США опинилися в режимі карантину

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Близько 261 млн жителів Сполучених Штатів тимчасово рекомендовано без особливої потреби не виходити з дому з метою скорочення випадків зараження коронавірусом. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.

Влада більшості штатів країни ввела обмеження на пересування жителів. Населенню дозволяється залишати будинки для прогулянок, закупівель в продовольчих магазинах і занять спортом. Людям рекомендовано дотримуватися безпечної дистанції в 1,8 м один від одного, в деяких місцях за порушення правила встановлені великі штрафи.

За даними газети The New York Times, ці та схожі обмеження введені в 31 штаті, 82 округах і 18 містах країни, а також в столичному окрузі Колумбія і Пуерто-Ріко. У них проживають не менше 261 млн осіб. За оцінкою Бюро перепису, чисельність населення Сполучених Штатів перевищує 331 млн осіб.

У США зафіксовано понад 163,4 тис. випадків зараження коронавірусом. Померли більше 3 тис. осіб, 5764 одужали.

Нагадаємо, США продовжили заходи по боротьбі з коронавірусом до 30 квітня.

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