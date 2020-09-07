Более 200 сотрудников ООН в Сирии заразились коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. Более 200 сотрудников ООН заразились коронавирусом в Сирии. Об этом со ссылкой на заявления медицинских работников и официальных представителей ООН пишет Reuters, передает УНН.
Так, постоянный координатор ООН и координатор по гуманитарным вопросам в Сирии Имран Риза в минувший вторник сообщил главам агентств ООН, что организация находится на завершающей стадии создания медицинского учреждения для лечения больных.
"Более двухсот случаев было зарегистрировано среди сотрудников ООН, некоторые из которых были госпитализированы, а трое были эвакуированы по медицинским показаниям", - сказал высокопоставленный представитель ООН в Сирии в письме, которое попало в распоряжение Reuters.
Гуманитарные работники и медики заявили, что реальное количество случаев значительно выше, включая сотни сотрудников, нанятых партнерами из числа НПО, работающих в десятке агентств ООН, которые контролируют крупнейшие в стране операции по оказанию гуманитарной помощи.
Риза сказал, что за два месяца, прошедшие с того момента, как он в последний раз проинформировал персонал, в Сирии произошло десятикратное увеличение числа инфекций, сославшись на данные министерства здравоохранения, согласно которым с момента регистрации первого случая 23 марта зарегистрирован 3171 случай и 134 смерти.
"Эпидемиологическая ситуация по стране значительно изменилась", - сказал Риза.
Медики и спасатели из Дамаска скептически относятся к официальным данным, заявляя, что власти скрывают информацию. Власти это отрицают, но признают, что тестирование ограничено.
Независимые медики и гуманитарные работники говорят, что за последние недели умерли десятки врачей и медицинских работников.
Как сообщал УНН, в Украине на 8:40 7 сентября зафиксировано уже более 138 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - более 2,1 тысячи.