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Понад 200 співробітників ООН у Сирії інфікувалися коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. Понад 200 співробітників ООН заразилися коронавірусом у Сирії. Про це із посиланням на заяви медичних працівників та офіційних представників ООН пише Reuters, передає УНН.

Понад 200 співробітників ООН у Сирії інфікувалися коронавірусом

Так, постійний координатор ООН і координатор з гуманітарних питань у Сирії Імран Різа минулого вівторка повідомив главам агентств ООН, що організація знаходиться на завершальній стадії створення медичного закладу для лікування хворих.

"Більше двохсот випадків було зареєстровано серед співробітників ООН, деякі з яких були госпіталізовані, а троє були евакуйовані за медичними показаннями", - сказав високопоставлений представник ООН у Сирії в листі, який потрапив у розпорядження Reuters.

Гуманітарні працівники та медики заявили, що реальна кількість випадків значно вища, включаючи сотні співробітників, найнятих партнерами з числа НУО, що працюють у десятці агентств ООН, які контролюють найбільші у країні операції з надання гуманітарної допомоги.

Різа сказав, що за два місяці, що минули з того моменту, як він в останній раз поінформував персонал, у Сирії сталося десятикратне збільшення числа інфекцій, пославшись на дані міністерства охорони здоров'я, згідно з яким з моменту реєстрації першого випадку 23 березня зареєстровано 3171 випадок і 134 смерті.

"Епідеміологічна ситуація по країні значно змінилася", - сказав Різа.

Медики і рятувальники з Дамаска скептично ставляться до офіційних даних, заявляючи, що влада приховує інформацію. Влада це заперечує, але визнають, що тестування обмежене.

Незалежні медики і гуманітарні працівники кажуть, що за останні тижні померли десятки лікарів і медичних працівників.

Як повідомляв УНН, в Україні на 8:40 7 вересня зафіксовано вже понад 138 тисяч випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - понад 2,1 тисячі.

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