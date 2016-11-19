Более 200 кг рыбы без документов обнаружили в Черкассах
Киев • УНН
Черкассы-Киев. 19 ноября. УНН. На ул. Героев Днепра в Черкассах патрульные остановили автомобиль "ВАЗ-2101", в багажнике которого обнаружили 202 кг рыбы без документов. Об этом УНН-Центр сообщили в патрульной полиции Черкасс.
В автомобиле находились 21 толстолобик и 1 щука, суммарным весом 202 кг.
Впоследствии, мужчины признались, что они везут рыбу, которую якобы купили. Патрульные сопроводили водителя с багажом в Чeркассырыбоохрану.