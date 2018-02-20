Более 20 млн грн выделили в прошлом году на современное оборудование для Перинатального центра - Поворозник

Он отметил, что оберегание материнства и детства - одно из приоритетных направлений работы киевской власти, поэтому огромное внимание уделяется, среди прочего, и современному оснащению медицинских учреждений.

"В Перинатальном центре появляются на свет маленькие киевляне. Поскольку это заведение специализируется на выхаживании недоношенных малышей с критически низким весом, то и потребности в оборудовании здесь особые", - отметил Николай Поворозник.

Так, по его словам, нередко преждевременно рожденные дети имеют тяжелые пороки зрения. Ранняя диагностика и своевременно начатое лечение значительно повышают их шансы видеть. Поэтому с целью раннего выявления ретинопатии, предупреждения слепоты и своевременной реабилитации детей с ретинопатией недоношенных в декабре 2017 года для Перинатального центра закуплено ретинального камеру.

"Благодаря современной аппаратуре стоимостью около 10 млн гривен с начала 2018 года по показаниям уже обследовано 12 детей. Пяти из них сразу же было сделано лазерную коагуляцию сетчатки. Обратите внимание на важный момент: ребенок появился на свет, получил качественную диагностику и был сразу же прооперирован. И все это в условиях одного учреждения, избегая крайне нежелательных и опасных для недоношенных малышей переездов из больницы в больницу", - подчеркнул Н.Поворозник.

Он заверил, что вопросы совершенствования качества оказания медицинской помощи матерям и детям всегда оставаться на особом контроле власти.

"Дети - это наше будущее. И только от нас сейчас зависит, каким оно будет. Поэтому сегодня мы должны сделать все возможное, чтобы будущее у нас было счастливое, здоровое и радостное", - подытожил Н.Поворозник.

Справка. В 2017 году для отделений анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных и второго этапа выхаживания недоношенных новорожденных Перинатального центра Киева приобретено оборудование на общую сумму 20317,3 тыс. грн. Кроме ретинальной камеры RetCam 3 заведение получило приборы для искусственной вентиляции легких высокого класса с возможностью настраивать поток смеси по объему легких, аппараты для неинвазивной вентиляции для поддержания собственного дыхания новорожденного, дыхательный реаниматор, обогреватель для новорожденных, мониторы для пациента, систему рентгеновскую диагностическую мобильную для диагностики состояния легочной системы и желудочно-кишечного тракта и др.