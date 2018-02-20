Понад 20 млн грн виділили минулого року на сучасне обладнання для Перинатального центру – Поворозник

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Минулого року місто витратило понад 20 мільйонів гривень на закупівлю обладнання для відділень столичного Перинатального центру. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник під час візиту до медзакладу, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.