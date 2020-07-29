Более 160 тыс. медиков должны регулярно сдавать ИФА-тесты на "ковид" — Степанов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Каждые 14 дней ИФА-тестирование проходят медики, работающие с COVID-19, а также патологоанатомы, судмедэксперты и работники лабораторий. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Все медицинские работники, работающие с COVID-19, должны проходить ИФА тестирование. И в случае, если оно будет положительным - тогда должны пройти ПЦР-тестирование. Они проходят его раз в 14 дней. Это касается тех медицинских работников, которые работают с COVID, это касается патологоанатомов или судмедэкспертов, которые делают вскрытие. Это касается работников лабораторий. Они все должны проходить это тестирование. И таких работников у нас, кстати, 167 тыс., если мне не изменяет память", - сказал Степанов.
Он отметил, что остальные медработников должны проходить ИФА-тестирование раз в 30 дней.
Впрочем, как уже сообщал УНН, уровень охвата медиков ИФА-тестированием остается крайне низким.