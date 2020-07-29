Более 160 тыс. медиков должны регулярно сдавать ИФА-тесты на "ковид" — Степанов

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 81372 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 105505 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 110403 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 139105 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112538 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 134374 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102634 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102667 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104923 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102217 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Более 160 тыс. медиков должны регулярно сдавать ИФА-тесты на "ковид" — Степанов

Более 160 тыс. медиков должны регулярно сдавать ИФА-тесты на "ковид" — Степанов

Киев  •  УНН

 • 17219 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Каждые 14 дней ИФА-тестирование проходят медики, работающие с COVID-19, а также патологоанатомы, судмедэксперты и работники лабораторий. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Все медицинские работники, работающие с COVID-19, должны проходить ИФА тестирование. И в случае, если оно будет положительным - тогда должны пройти ПЦР-тестирование. Они проходят его раз в 14 дней. Это касается тех медицинских работников, которые работают с COVID, это касается патологоанатомов или судмедэкспертов, которые делают вскрытие. Это касается работников лабораторий. Они все должны проходить это тестирование. И таких работников у нас, кстати, 167 тыс., если мне не изменяет память", - сказал Степанов.

Он отметил, что остальные медработников должны проходить ИФА-тестирование раз в 30 дней.

Впрочем, как уже сообщал УНН, уровень охвата медиков ИФА-тестированием остается крайне низким.

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