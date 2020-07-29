Понад 160 тис. медиків повинні регулярно здавати ІФА-тести на "ковід" — Степанов
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Кожні 14 днів ІФА-тестування проходять медики, які працюють із COVID-19, а також патологоанатоми, судмедексперти та працівники лабораторій. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
"Усі медичні працівники, які працюють з COVID-19, повинні проходити ІФА-тестування. І у випадку, якщо воно буде позитивним - тоді повинні пройти ПЛР-тестування. Вони проходять його раз на 14 днів. Це стосується тих медичних працівників, які працюють з COVID, це стосується патологоанатомів або судмедекспертів, які роблять розтин. Це стосується працівників лабораторій. Вони всі повинні проходити це тестування. І таких працівників у нас, до речі, 167 тис., якщо мені не зраджує пам’ять", - сказав Степанов.
Він зазначив, що решта медпрацівників мають проходити ІФА-тестування раз на 30 днів.
Втім, як уже повідомляв УНН, рівень охоплення медиків ІФА-тестуванням залишається вкрай низьким.