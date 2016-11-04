Более 1000 детей с Востока бесплатно перевезут в центры отдыха

Правление акционерного общества поддержало инициативу Министерства социальной политики Украины и решило в ноябре и декабре обеспечить бесплатный проезд за благотворительной акцией в центры "Артек" и "Молодая гвардия" для 1140 детей и сопровождающих лиц из населенных пунктов на линии соприкосновения .

Так, со станций Константиновка и Славянск в Одессу 12 ноября отправятся 420 детей и 28 сопровождающих, а 2 декабря 650 детей и 42 сопровождающих будет перевезено из Константиновки и Славянска в Киев. Благотворительная помощь ПАО "Укрзализныца" для бесплатного проезда в обе стороны детей из населенных пунктов, которые находятся на линии соприкосновения, составляет около 360 тыс. гривен.

Обратно дети вернутся 3 и 23 декабря соответственно. Как указано в письме Минсоцполитики, путевки в детские центры этим детям выделено за счет государственного бюджета распоряжением Кабинета Министров Украины.