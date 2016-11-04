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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Понад 1000 дітей зі Сходу безкоштовно перевезуть до центрів відпочинку

Понад 1000 дітей зі Сходу безкоштовно перевезуть до центрів відпочинку

Київ • УНН

 • 7749 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. “Укрзалізниця” безоплатно перевезе на відпочинок до “Артеку” та “Молодої гвардії” 1140 дітей із населених пунктів на лінії зіткнення. Про це УНН повідомили у прес-службі “Укрзалізниці”.

Правління акціонерного товариства підтримало ініціативу Міністерства соціальної політики України і вирішило у листопаді та грудні забезпечити безоплатний проїзд за благодійною акцією до центрів “Артек” та “Молода гвардія” для 1140 дітей та супроводжуючих осіб із населених пунктів на лінії зіткнення та супроводжуючих осіб.

Так, зі станцій Костянтинівка та Слов’янськ до Одеси 12 листопада вирушать 420 дітей та 28 супроводжуючих, а 2 грудня 650 дітей та 42 супроводжуючих буде перевезено з Костянтинівки та Слов’янська до Києва. Благодійна допомога ПАТ “Укрзалізниця” для безоплатного проїзду в обидва боки дітей із населених пунктів, які знаходяться на лінії зіткнення, складає близько 360 тисяч гривень.

Зворотно діти повернуться 3 та 23 грудня відповідно. Як зазначено у листі Мінсоцполітики, путівки до дитячих центрів цим дітям виділено за кошти державного бюджету розпорядженням Кабінету Міністрів України.

 

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