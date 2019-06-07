Более 1 тысячи человек были эвакуированы в Малайзии из-за сильных наводнений

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 3235 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 27837 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 49263 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 113513 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 108990 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136249 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144024 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129987 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Более 1 тысячи человек были эвакуированы в Малайзии из-за сильных наводнений

Более 1 тысячи человек были эвакуированы в Малайзии из-за сильных наводнений

Киев  •  УНН

 • 8163 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. Более 1 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома из-за сильных наводнений, обрушившихся на восточные районы Малайзии. Об этом пишет в пятницу газета The Straits Times, передает УНН.

Самые серьезные разрушения отмечены в центральных и северных районах штата Саравак, где высота вышедших из берегов рек достигает 5 м. Причиной наводнений стали сильные осадки, продолжающиеся на востоке страны почти неделю.

Центральная власть экстренно направили в пострадавшие районы необходимую помощь, в первую очередь палатки для беженцев, питьевую воду, продовольствие и медикаменты. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки объем осадков уменьшится.

Напомним, Президент США Дональд Трамп подписал указ о федеральной помощи пострадавшим от стихийных бедствий. Указом предусматривается выделение 19 млрд долларов как компенсации пострадавшим.

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