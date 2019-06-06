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Трамп виділив близько 19 млрд доларів постраждалим від стихійних лих американцям

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп підписав указ про федеральну допомогу постраждалим від стихійних лих. Повідомлення про це він розмістив в четвер у Twitter, передає УНН.

“Тільки що підписав указ, щоб допомогти американцям, які постраждали від недавніх катастрофічних ураганів, — написав глава держави. — Це важливо для американських фермерів і власників ранчо, для Джорджії, Флориди, Айови, Небраски, Північної Кароліни та Каліфорнії. Пуерто-Ріко також повинен любити президента Трампа. Без мене вони були б виключені”.

Як зазначає телеканал CNN, мова йде про асигнування в розмірі 19,1 млрд доларів. Компенсації отримають американці, в останні роки зазнали збитків від повеней, ураганів і лісових пожеж.

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Як повідомляв УНН, Трамп віддав чверть своєї зарплати міністерству внутрішньої безпеки.

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