Трамп выделил около 19 млрд долларов пострадавшим от стихийных бедствий американцам
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп подписал указ о федеральной помощи пострадавшим от стихийных бедствий. Сообщение об этом он разместил в четверг в Twitter, передает УНН.
“Только что подписал указ, чтобы помочь американцам, пострадавшим от недавних катастрофических ураганов, — написал глава государства. — Это важно для американских фермеров и владельцев ранчо, для Джорджии, Флориды, Айовы, Небраски, Северной Каролины и Калифорнии. Пуэрто-Рико также должны любить президента Трампа. Без меня они были бы исключены”.
Как отмечает телеканал CNN, речь идет об ассигнованиях в размере 19,1 млрд долларов. Компенсации получат американцы, в последние годы понесли убытки от наводнений, ураганов и лесных пожаров.
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Как сообщал УНН, Трамп отдал четверть своей зарплаты министерству внутренней безопасности.