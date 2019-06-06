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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 12488 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 06:35 • 109394 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 136449 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144175 просмотра

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Трамп выделил около 19 млрд долларов пострадавшим от стихийных бедствий американцам

Трамп выделил около 19 млрд долларов пострадавшим от стихийных бедствий американцам

Киев  •  УНН

 • 9314 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Президент США Дональд Трамп подписал указ о федеральной помощи пострадавшим от стихийных бедствий. Сообщение об этом он разместил в четверг в Twitter, передает УНН.

“Только что подписал указ, чтобы помочь американцам, пострадавшим от недавних катастрофических ураганов, — написал глава государства. — Это важно для американских фермеров и владельцев ранчо, для Джорджии, Флориды, Айовы, Небраски, Северной Каролины и Калифорнии. Пуэрто-Рико также должны любить президента Трампа. Без меня они были бы исключены”.

Как отмечает телеканал CNN, речь идет об ассигнованиях в размере 19,1 млрд долларов. Компенсации получат американцы, в последние годы понесли убытки от наводнений, ураганов и лесных пожаров.

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Как сообщал УНН, Трамп отдал четверть своей зарплаты министерству внутренней безопасности.

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