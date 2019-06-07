Понад 1 тисяча людей була евакуйована в Малайзії через сильні повені
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. Понад 1 тис. людей змушені покинути свої будинки через сильні повені, що обрушилися на східні райони Малайзії. Про це пише в п'ятницю газета The Straits Times, передає УНН.
Найсерйозніші руйнування відзначені в центральних і північних районах штату Саравак, де висота річок, що вийшли з берегів, досягає 5 м. Причиною повеней стали сильні опади, які тривають на сході країни майже тиждень.
Центральна влада екстрено направили в постраждалі райони необхідну допомогу, в першу чергу намети для біженців, питну воду, продовольство і медикаменти. За прогнозами синоптиків, найближчої доби обсяг опадів зменшиться.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп підписав указ про федеральну допомогу постраждалим від стихійних лих. Ним передбачається виділення 19 млрд доларів, як компенсацію постраждалим.