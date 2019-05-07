Помпео заявил о намерении США налаживать сотрудничество с РФ по контролю над вооружениями

"У президента (США Дональда) Трампа и президента (России Владимира) Путина состоялся хороший разговор. Думаю, что он дает возможность сторонам двигаться вперед. Президент Трамп осознает, что нам нужны два партнера, которые готовы соблюдать договор, поэтому нам необходимо убедиться, что у нас есть система, отличающаяся от ДРСМД, которая побуждает стороны выполнять требования", - сказал Помпео.

"Президент понимает, что теперь есть третья сторона. Эти договоры были созданы десятилетия назад, когда Китай был другим. Сейчас он представляет геостратегическую угрозу, поэтому президент Трамп очень хотел бы, чтобы Китай был частью любого достигнутого соглашения, мы постараемся этого добиться", - подчеркнул госсекретарь.

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"Надеюсь, что мы можем начать разговор о такой возможности. Может быть, это слишком амбициозно говорить о такой краткосрочной перспективе. До окончания срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях осталось пару лет. Возможно, нам придется работать в двустороннем формате, но я надеюсь, что диалог пойдет в позитивном ключе, чтобы найти возможность рассмотреть трехстороннее сотрудничество. Мир выиграет от этого в значительной степени, мы будем к этому стремиться", - сказал Помпео.

Госсекретарь также сказал, что "Россия исторически является государством, с которым мир уже дважды вступал в конфликт за последнее столетие".

Напомним, Госсекретарь США Майк Помпео в понедельник, выступая в Финляндии за день до заседания министра иностранных дел Арктического совета, предупредил Китай и Россию, что Штаты не будут поддерживать агрессивные действия в арктическом регионе.