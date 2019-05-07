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Помпео заявив про намір США налагоджувати співпрацю з РФ по контролю над озброєннями

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Держсекретар Майкл Помпео підтвердив, що США сподіваються почати переговори з Росією і Китаєм для вироблення нових домовленостей з контролю над озброєннями. Про він повідомив в інтерв'ю газеті Helsingin Sanomat перед зустріччю на полях засідання Арктичної ради в Рованіємі, передає УНН.

“У президента (США Дональда) Трампа і президента (Росії Володимира) Путіна була дуже добра людяна розмова. Думаю, що він дає можливість сторонам рухатися вперед. Президент Трамп усвідомлює, що нам потрібні два партнери, які готові дотримуватися договору, тому нам необхідно переконатися, що у нас є система, що відрізняється від ДРСМД, яка спонукає сторони виконувати вимоги”, — сказав Помпео.

“Президент усвідомлює, що тепер є третя сторона. Ці договори були створені десятиліття тому, коли Китай був іншим. Зараз він представляє геостратегічну загрозу, тому президент Трамп дуже хотів би, щоб Китай був частиною будь-якого досягнутої угоди, ми постараємося цього домогтися”, — підкреслив держсекретар.

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“Сподіваюся, що ми можемо почати розмову про таку можливість. Може бути, це занадто амбіційно говорити про таку короткостроковій перспективі. До закінчення терміну дії Договору про стратегічні наступальні озброєння залишилося пару років. Можливо, нам доведеться працювати в двосторонньому форматі, але я сподіваюся, що діалог піде в позитивному ключі, щоб знайти можливість розглянути тристороння співпраця. Світ виграє від цього в значній мірі, ми будемо до цього прагнути”, — сказав Помпео.

Держсекретар також сказав, що “Росія історично є державою, з якою світ вже двічі вступав в конфлікт за останнє сторіччя”.

Нагадаємо, Держсекретар США Майк Помпео в понеділок, виступаючи в Фінляндії за день до засідання міністра закордонних справ Арктичної ради, попередив Китай і Росію, що Штати не підтримуватимуть агресивні дії в арктичному регіоні.

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