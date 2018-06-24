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Помпео призвал главу МИД Франции поддержать вступление Македонии в НАТО и ЕС

Помпео призвал главу МИД Франции поддержать вступление Македонии в НАТО и ЕС

Киев  •  УНН

 • 8015 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил в субботу по телефону со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дриана перспективы присоединения Македонии в НАТО и Евросоюз. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науерт, информирует УНН.

“Госсекретарь Помпео призвал французского министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана поддержать вступление Македонии в НАТО и ЕС после того, как было подписано соглашение между Грецией и Македонией об урегулировании спора по поводу наименования Македонии”, — отметила Науэрт в распространенном заявлении.

По ее словам, главы внешнеполитических ведомств также обменялись мнениями о развитии ситуации в Сирии. Также Ле Дриан “выразил признательность за то, что Помпео рассказал ему об итогах саммита в Сингапуре” между президентом Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном, добавила Науэрт.

Как сообщал УНН, Помпео обсудил с Гутерришем саммит в Сингапуре и ситуацию на Ближнем Востоке.

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