Помпео закликав главу МЗС Франції підтримати вступ Македонії в НАТО і ЄС

“Держсекретар Помпео закликав французького міністра закордонних справ Жан-Іва Ле Дріана підтримати вступ Македонії в НАТО і ЄС після того, як було підписано угоду між Грецією і Македонією про врегулювання суперечки з приводу назви Македонії”, — зазначила Науерт в поширеній заяві.

За її словами, глави зовнішньополітичних відомств також обмінялися думками щодо розвитку ситуації в Сирії. Також Ле Дріан “висловив вдячність за те, що Помпео розповів йому про підсумки саміту в Сінгапурі” між президентом Дональдом Трампом і лідером КНДР Кім Чен Ином, додала Науерт.

Як повідомляв УНН, Помпео обговорив з Гутеррішем саміт в Сінгапурі і ситуацію на Близькому Сході.