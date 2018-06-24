Помпео закликав главу МЗС Франції підтримати вступ Македонії в НАТО і ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Держсекретар США Майкл Помпео обговорив в суботу по телефону зі своїм французьким колегою Жан-Івом Ле Дріаном перспективи приєднання Македонії до НАТО і Євросоюзу. Про це повідомила керівник прес-служби Держдепартаменту Хезер Науерт, інформує УНН.
“Держсекретар Помпео закликав французького міністра закордонних справ Жан-Іва Ле Дріана підтримати вступ Македонії в НАТО і ЄС після того, як було підписано угоду між Грецією і Македонією про врегулювання суперечки з приводу назви Македонії”, — зазначила Науерт в поширеній заяві.
За її словами, глави зовнішньополітичних відомств також обмінялися думками щодо розвитку ситуації в Сирії. Також Ле Дріан “висловив вдячність за те, що Помпео розповів йому про підсумки саміту в Сінгапурі” між президентом Дональдом Трампом і лідером КНДР Кім Чен Ином, додала Науерт.
Як повідомляв УНН, Помпео обговорив з Гутеррішем саміт в Сінгапурі і ситуацію на Близькому Сході.