Помпео обговорив з Гутеррішем саміт в Сінгапурі і ситуацію на Близькому Сході

“Держсекретар Помпео провів сьогодні в Вашингтоні зустріч з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Вони обговорили підсумки саміту (Дональда Трампа і Кім Чен Ина), зусилля по денуклеаризації Корейського півострова, ситуацію в Лівії, перспективи досягнення миру на Близькому Сході, а також недавню поїздку генерального секретаря в Малі ”, - зазначила вона в поширеній заяві.

За словами Науерт, Помпео і Гутерріш “погодилися з необхідністю приділяти першорядну увагу наданню гуманітарної допомоги в Ємені та Сирії”.

Як повідомляв УНН, США призупинили ряд військових навчань з Південною Кореєю.