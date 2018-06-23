Помпео обговорив з Гутеррішем саміт в Сінгапурі і ситуацію на Близькому Сході
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Держсекретар Майкл Помпео обговорив в суботу з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем підсумки саміту лідерів США і КНДР, а також ситуацію на Близькому Сході. Про це повідомила керівник прес-служби Держдепартаменту Хезер Науерт, інформує УНН.
“Держсекретар Помпео провів сьогодні в Вашингтоні зустріч з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. Вони обговорили підсумки саміту (Дональда Трампа і Кім Чен Ина), зусилля по денуклеаризації Корейського півострова, ситуацію в Лівії, перспективи досягнення миру на Близькому Сході, а також недавню поїздку генерального секретаря в Малі ”, - зазначила вона в поширеній заяві.
За словами Науерт, Помпео і Гутерріш “погодилися з необхідністю приділяти першорядну увагу наданню гуманітарної допомоги в Ємені та Сирії”.
Як повідомляв УНН, США призупинили ряд військових навчань з Південною Кореєю.